La Spezia, deltaplanista disperso da domenica: trovato morto in Val di Vara (Di lunedì 24 agosto 2020) commenta E' stato trovato il corpo del deltaplanista scomparso domenica mattina in Val di Vara, La Spezia,. I soccorritori stanno raggiungendo una zona impervia, nell'area del monte Bardellone, dove ... Leggi su tgcom24.mediaset

cdsnews : #cronaca #laspezia - Tragedia in Val di Vara. Trovato morto il deltaplanista scomparso - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: La Spezia, deltaplanista disperso da domenica: trovato morto in Val di Vara #valdivara - MediasetTgcom24 : La Spezia, deltaplanista disperso da domenica: trovato morto in Val di Vara #valdivara - qn_lanazione : #Deltaplanista #disperso, #ricerche con i droni e un elicottero -