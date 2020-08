La scorta di Palazzo Frizzoni 300 mila mascherine pronte per la città (Di lunedì 24 agosto 2020) Lo chiamano «tesoretto» e di questi tempi non c’è bene più prezioso. Nascoste in qualche angolo in uno dei tanti magazzini comunali, al sicuro da occhi indiscreti, sono stipate 300 mila mascherine. Leggi su ecodibergamo

Lo chiamano «tesoretto» e di questi tempi non c’è bene più prezioso. Nascoste in qualche angolo in uno dei tanti magazzini comunali, al sicuro da occhi indiscreti, sono stipate 300 mila mascherine. È ...

Palazzo Ducale, sì di Bigini al centro per l’arte

L’ex assessore alla Cultura racconta di aver iniziato le trattative per il trasferimento degli uffici nel 1978: il delitto Moro stoppò ogni manovra.

