La scomparsa di Viviana e Gioele, «Il corpo della donna era sotto il traliccio il giorno dopo la scomparsa» (Di lunedì 24 agosto 2020) C’è un’immagine che mostra il corpo di Viviana Parisi accanto al traliccio da cui si sarebbe gettata già il 4 agosto. L’ha ripresa un drone dei vigili del fuoco e mostra come la donna sarebbe morta il giorno stesso della scomparsa, di quella fuga dopo un incidente stradale nel messinese con il figlio Gioele. Nessuno si era accorto di quel particolare non certo insignificante visto che per giorni sono andate avanti le ricerche della donna e del bimbo di 4 anni. Solo ora il consulente della procura che sta riesaminando quelle immagini se ne è accorto ed è stata la procura stessa a dare la notizia. Leggi su vanityfair

Agenzia_Ansa : Immagini dai droni, il corpo di Viviana Parisi era ai piedi del traliccio dove è stata ritrovata, già il 4 agosto,… - serenel14278447 : L'accusa della Procura: «Il drone ha fotografato il corpo di Viviana il giorno dopo la scomparsa» - infoitinterno : Tragedia di Caronia: un drone dei Vigili del Fuoco aveva ripreso il corpo di Viviana già il giorno dopo la scomparsa - FirenzePost : Viviana Parisi: il corpo era visibile dalle foto già il giorno dopo la scomparsa, lo afferma la procura - infoitinterno : Dj morta, il Pm: “Il corpo di Viviana era sotto il traliccio già il giorno dopo la scomparsa”. Il corpo di Gioele n… -