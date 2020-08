La Sardegna come capro espiatorio, l’allarmismo per i contagi è insensato (Di lunedì 24 agosto 2020) Ormai è evidente: la Sardegna è sotto attacco mediatico ingiustificabile. Durante la fase acuta del coronavirus, la Regione Sarda non ha mai avuto una grave emergenza sanitaria. Pochi casi dovuti più che altro alla mancanza di reale prevenzione negli ospedali e nelle Rsa. Nonostante ciò, anche la Sardegna, benché completamente isolata, ha subito un blocco totale. Danni enormi all’economia e a tutto il sistema turistico. Finita la grande emergenza nazionale, nonostante nelle Regioni del Nord il numero dei contagi giornalieri fosse sempre alto e abbastanza costante, da giugno è ripresa la libera circolazione anche fra Regioni. Tutti hanno giustamente protestato perché la Regione Sardegna ha dato informazioni poco chiare sulle modalità di arrivo nel nostro ... Leggi su ilfattoquotidiano

