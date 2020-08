La Sampdoria conquista la Supercoppa Italiana – 24 agosto 1991 – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) È il 24 agosto 1991: la Sampdoria di Vialli e Mancini batte la Roma 1-0 e conquista la prima Supercoppa Italiana della propria storia È il 24 agosto 1991 quando la Sampdoria sconfitte la Roma e si aggiudica la Supercoppa Italiana. I blucerchiati si presentano alla sfida con lo scudetto cucito per la prima volta nella maglia e sotto la guida dell’indimenticabile Vujadin Boskov. I giallorossi, invece, sono guidati da Ottavio Bianchi. Tanti i protagonisti del match: dalla coppia ligure Vialli-Mancini agli stranieri della Roma Hessler e Voller, a cui si affianca capitan Giuseppe Giannini. Sarà proprio Mancini a decidere la gara al minuto 75, nel momento in cui il ... Leggi su calcionews24

