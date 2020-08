“La ripresa del pil è più veloce nei Paesi che hanno adottato un lockdown severo. Giusta la strategia italiana” – L’analisi del centro studi (Di lunedì 24 agosto 2020) “Il trade-off fra misure a favore della salute e misure a sostegno dell’economia è meno rigido di quanto si possa avere pensato inizialmente”. Perché “i costi di impatto di un lockdown più severo sono in parte transitori“: chi, come l’Italia, ha fermato tutto o quasi sta registrano “rimbalzi maggiori”, mentre sull’altro fronte i Paesi che hanno adottato politiche più disinvolte, come Stati Uniti o Regno Unito, “non sembrano avere guadagnato poi tanto dal punto di vista dell’economia, avendo affrontato invece i costi del minore controllo della diffusione dell’epidemia”. A evidenziarlo è il centro studi Ref Ricerche presieduto da Roberto Perotti, uno dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

acmilan : ?? 46' Comincia la ripresa ?? Forza ragazze! LIVE ?? - MIsocialTW : Grazie allo sforzo di tutti, la scuola riaprirà e le lezioni riprenderanno il 14 settembre. Gli Istituti saranno im… - insopportabile : La Sardegna è meta sicura se (residenti e turisti): ??mettono le mascherine ??rispettano la distanza sociale ??lavano… - NoEvilHero : Il popolo ha saputo superare la peste, la fame, ha fatto rivoluzioni, ha affrontato guerre, si è ripresa dal'11 set… - Noovyis : (“La ripresa del pil è più veloce nei Paesi che hanno adottato un lockdown severo. Giusta la strategia italiana” –… -

Ultime Notizie dalla rete : “La ripresa Ripresa, è allarme traffico: «Interventi sulla mobilità». Il piano per scongiurare il rischio paralisi Corriere della Sera