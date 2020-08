La ragazza della foto sulla statua di Camilleri: “Tanti commenti d’odio” (Di lunedì 24 agosto 2020) La ragazza che ha fatto la foto a cavalcioni sulla statua di Camilleri è stata presa di mira sui social: la sua vita ora è un inferno. La fotografia della ragazza bionda vestita di nero che era salita a cavalcioni del collo di Camilleri ha fatto rapidamente il giro del web e, in particolare, della Sicilia. Ad Agrigento le autorità e … L'articolo La ragazza della foto sulla statua di Camilleri: “Tanti commenti d’odio” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

