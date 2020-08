La Polizia spara alle spalle a un afroamericano: nuovo caso George Floyd (Di lunedì 24 agosto 2020) Un agente del Wisconsin, negli Stati Uniti, ha sparato a un afroamericano alla schiena: proteste in tutto il paese. Gli Stati Uniti sono teatro di un nuovo caso che ricorda quello tristemente noto di George Floyd, ucciso il 25 maggio a Minneapolis. A Kenosha, nello Stato del Wisconsin, sono esplose le proteste dopo che un … Leggi su viagginews

