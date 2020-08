La politica è copula (Di lunedì 24 agosto 2020) di Enzo CarraAlle discussioni in corso sull’alleanza tra Pd e M5S manca una riflessione sul passato dei democratici e sulla loro nascita. Una riflessione che può servire a chi oggi è incaricato di decidere le mosse del Pd. La vicenda che occupò i partiti fondatori del Pd, Ds e Margherita per tre anni, dal 2003 al 2006, fu quella del “trattino”. La lineetta che serviva a tenere uniti ma distinti gli ex comunisti e gli ex democristiani, difesa strenuamente da alcuni dei dirigenti di una parte e dell’altra e combattuta altrettanto strenuamente da chi pensava che la ricostruzione dell’Ulivo, la coalizione finita in mille pezzi dopo la caduta di Prodi nell’ottobre del 1998, non potesse ricostituirsi se non a patto di saldare in unico partito le forze maggiori del centrosinistra. Erano in vista le elezioni del 2006 e bisognava fare in ... Leggi su huffingtonpost

