La Maddalena, una famiglia isolata nel resort. Direttore: “Sono nel limbo, vogliono certezze”. L’Unità di crisi: “Di più non si può fare” (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo la scoperta di un caso positivo tra i lavoratori di un resort nell’Isola di Santo Stefano, alla Maddalena, si è attivata la macchina per fare i tamponi a tutti i vacanzieri presenti in quel momento nella struttura. Tra i 26 positivi una sola turista, mentre gli altri 25 erano tutti dipendenti. Per la donna, sposata con un manager cremasco di 48 anni e con tre figli di 10, 7 e 5 anni, era quindi scattata la quarantena, passata da quasi una settimana sull’isola. I tamponi, racconta alla Nuova Sardegna il proprietario del resort, Franco Cipolla sono stati fatti in tempi brevissimi, ma poi “tutto è terminato lì. Non hanno mai dato nessuna notizia alla famiglia. Silenzio totale. E loro stanno lì nel limbo in attesa che qualcosa succeda”. Sia la ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il racconto di Alessandro, bloccato sull’isola di Santo Stefano, dopo la scoperta della positività della moglie: «Nessuno sa dirci niente, siamo rinchiusi in stanza con i nostri tre figli». E poi un r ...

