La Grecia schiera le navi: il Mediterraneo ribolle (Di martedì 25 agosto 2020) Il Mediterraneo orientale si infiamma ancora. E questa volte le forze turche e quelle del blocco rappresentato dalla Grecia si troveranno davvero l’una davanti all’altra. Faccia a faccia in uno specchio d’acqua che in questi giorni è diventato bollente. La Marina greca ha annunciato che inizierà esercitazioni militari congiunte al largo di Creta, in un’area … InsideOver. Leggi su it.insideover

ketibib : @michele_geraci Ormai nessuno sostiene più i benefici economici. In Grecia si schiera l’esercito al confine con la… - _ProArisetFocis : RT @schumacher_jorg: Per sorpresa, la Merkel si schiera con la Grecia e la Francia e condanna la Turchia. - Luca_Mussati : RT @schumacher_jorg: Per sorpresa, la Merkel si schiera con la Grecia e la Francia e condanna la Turchia. - morganalafatica : RT @schumacher_jorg: Per sorpresa, la Merkel si schiera con la Grecia e la Francia e condanna la Turchia. - veroinfantef : RT @schumacher_jorg: Per sorpresa, la Merkel si schiera con la Grecia e la Francia e condanna la Turchia. -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia schiera Il principe Achille di Grecia: a 20 anni è un rubacuori che sogna Hollywood Corriere della Sera Mediterraneo: le manovre militari congiunte di Emirati e Grecia sono un messaggio per la Turchia

Atene, 24 ago 16:34 - (Agenzia Nova) - Il Mediterraneo orientale è sempre più il centro di uno scontro allargato che vede da un lato la Turchia, il Qatar e il Governo di accordo nazionale libico di Tr ...

Tuta, guanti, maschera e visiera: turisti all’aeroporto come in Rianimazione

Scena surreale ieri al Marco Polo, mentre proseguono i tamponi sui passeggeri di ritorno da Spagna, Croazia, Grecia e Malta VENEZIA. A vederli così, sembravano appena usciti da una sala operatoria. O ...

Atene, 24 ago 16:34 - (Agenzia Nova) - Il Mediterraneo orientale è sempre più il centro di uno scontro allargato che vede da un lato la Turchia, il Qatar e il Governo di accordo nazionale libico di Tr ...Scena surreale ieri al Marco Polo, mentre proseguono i tamponi sui passeggeri di ritorno da Spagna, Croazia, Grecia e Malta VENEZIA. A vederli così, sembravano appena usciti da una sala operatoria. O ...