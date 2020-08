“La foto di Chanel Totti? Sono dispiaciuta, ecco perché l’ho pubblicata”: parla la direttrice di Gente (Di lunedì 24 agosto 2020) Chanel Totti in copertina, le parole della direttrice di Gente “Sono molto dispiaciuta e amareggiata per le reazioni generate dalla pubblicazione sulla copertina di Gente numero 34 della foto di Francesco Totti e della figlia Chanel, scattate in spiaggia”. Così la direttrice di Gente, Monica Mosca, in merito alle polemiche scoppiate dopo la pubblicazione in prima pagina della figlia maggiore di Francesco Totti e Ilary Blasi, la 13enne Chanel, al mare con il padre. “Come direttore ho sempre inteso valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia – ha proseguito -: era l’intento anche di ... Leggi su tpi

