La folle movida contro la polizia: agenti insultati da giovanissimi (Di lunedì 24 agosto 2020) Francesca Galici Urla, spintoni, calci e cori di derisione contro gli agenti di polizia in servizio per fermare un ragazzo ritenuto responsabile di danneggiamento a un'auto Gli episodi che vedono protagonisti le forze dell'ordine in qualità di vittime sono sempre più frequenti. L'ultimo risale a questa notte, quando un branco di giovanissimi ha accerchiato, bloccato e insultato una pattuglia della polizia di Stato nello svolgimento delle sue funzioni. Tutto è avvenuto a Marina di Carrara, in Toscana e i protagonisti sono ragazzi di poco più di vent'anni che sembra abbiano perso qualunque rispetto per le divise e per il ruolo dei pubblici ufficiali. La movida sembra aver perso qualunque controllo, tra fiumi di alcol e sostanze ... Leggi su ilgiornale

womantimeswebtv : Hanno viaggiato indisturbati tra le mete più ricercate della movida estiva. Ma non erano soli: con loro anche il Co… - love4ulot : RT @womantimeswebtv: Da Mykonos e Ibiza a Porto Cervo, passando per Roma. I ragazzi della Roma bene hanno viaggiato per l'Europa con uno sg… - womantimeswebtv : Da Mykonos e Ibiza a Porto Cervo, passando per Roma. I ragazzi della Roma bene hanno viaggiato per l'Europa con uno… - partenopeoswiss : RT @NotizieFrance: La #movida incosciente e folle: mi inviano questo video realizzato sulla Costa del Sol. Il dj sputa sulla folla e poi tu… - TerrinoniL : Coronavirus Roma, folle di ragazzi e niente mascherine: movida fuori controllo -

Ultime Notizie dalla rete : folle movida Movida Ostia, la piazza diventa un ring: lancio di tavoli e sedie. Devastata dai vandali Il Mattino La folle movida contro la polizia: agenti insultati da giovanissimi

Gli episodi che vedono protagonisti le forze dell'ordine in qualità di vittime sono sempre più frequenti. L'ultimo risale a questa notte, quando un branco di giovanissimi ha accerchiato, bloccato e in ...

Movida Ostia, la piazza diventa un ring: lancio di tavoli e sedie. Devastata dai vandali

Una piazza devastata dai vandali. Non una qualsiasi, ma il cuore di Ostia, il centro della “movida”: piazza Anco Marzio. È caccia a una banda di giovani, poco più ...

Gli episodi che vedono protagonisti le forze dell'ordine in qualità di vittime sono sempre più frequenti. L'ultimo risale a questa notte, quando un branco di giovanissimi ha accerchiato, bloccato e in ...Una piazza devastata dai vandali. Non una qualsiasi, ma il cuore di Ostia, il centro della “movida”: piazza Anco Marzio. È caccia a una banda di giovani, poco più ...