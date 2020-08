La figlia di Ilary e Totti in copertina, la direttrice di Gente: “Amareggiata” (Di lunedì 24 agosto 2020) Monica Mosca, la direttrice di Gente, ha finalmente rotto il silenzio sull’ultima copertina della rivista che ritrae Chanel Totti, la figlia di Francesco e Ilary Blasi, al mare, con lato b in bella mostra. Una cover che fin dalla sua uscita ha suscitato parecchie critiche e pareri negativi. Nelle ultime ore è arrivato pure il … L'articolo La figlia di Ilary e Totti in copertina, la direttrice di Gente: “Amareggiata” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Corriere : Ilary Blasi furiosa: «Grazie per aver messo il lato B di mia figlia minorenne in copertina» - Corriere : Ilary Blasi e Totti sono infuriati con un settimanale - MICIO7BEAR : RT @Corriere: Ilary Blasi e Totti sono infuriati con un settimanale - Raven_Nevar00 : RT @masecrepassi: Poi bisogna distinguere ulteriormente perché Ilary Blasi all'epoca aveva sicuramente il consenso dei genitori per fare un… - bangtanxsmiles : RT @masecrepassi: Poi bisogna distinguere ulteriormente perché Ilary Blasi all'epoca aveva sicuramente il consenso dei genitori per fare un… -