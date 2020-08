La Fifa alleggerisce l’obbligo dei club a cedere i propri giocatori alle nazionali (Di lunedì 24 agosto 2020) “Per assicurare la salute di tutte le persone coinvolte nelle competizioni internazionali, il Comitato Esecutivo, dopo aver consultato l’Uefa, ha stabilito che le regole generali che obbligano i club a lasciar liberi i giocatori per le proprie nazionali non si applicano se e’ previsto un periodo di quarantena di almeno 5 giorni nel paese dove risiede la società di appartenenza o nel paese dove e’ in programma il match della nazionale“. Questo è quanto si legge nel comunicato della Fifa, costretta ad alleggerire in qualche modo l’obbligo del club di mandare i propri giocatori in nazionale nel caso appena citato. “L’obbligo di lasciar partire i calciatori ... Leggi su sportface

