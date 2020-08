La direttrice di Gente nel mirino dell’Ordine dei giornalisti per la copertina su Chanel Totti (Di lunedì 24 agosto 2020) Si muove anche l’Ordine nazionale dei giornalisti (Odg) sul caso di Chanel Totti. L’Odg ha fatto sapere via Twitter che «la direttrice di Gente è stata segnata al Consiglio di Disciplina competente per eventuali violazioni deontologiche relative alla pubblicazione di foto della figlia minorenne di Totti con attenzione sull’aspetto fisico». Al centro della questione c’è la copertina di Gente, in cui appare il lato B della figlia 13enne di Francesco Totti e Ilary Blasi con la frase «a 13 anni, Chanel Totti è la gemella di mamma Ilary». Il volto di Chanel sulla pagina in questione è stato coperto, lasciando ... Leggi su open.online

stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - StraNotizie : Figlia di Totti in copertina, Ordine dei giornalisti segnala direttrice 'Gente' a consiglio di disciplina - Fabius40884986 : Parla la direttrice de GENTE L intento era quello di valorizzare le donne Sono amareggiata da sta situazione Ma dic… - isamiccoli52 : RT @Adnkronos: Figlia di #Totti in copertina, Ordine dei giornalisti segnala direttrice '#Gente' a consiglio di disciplina - ANNAQuercia : Chanel Totti su Gente, la direttrice del settimanale segnalata al collegio di disciplina. Lei: “Ho sempre valorizza… -

Ultime Notizie dalla rete : direttrice Gente Foto figlia di Totti in copertina, segnalata al consiglio di disciplina direttrice di Gente La Rampa L’Ordine dei Giornalisti segnala la direttrice di Gente al collegio disciplinare dopo la foto del lato B di Chanel Totti

L’Ordine dei Giornalisti (Odg) ha deciso di segnalare la direttrice di Gente, Monica Mosca, al collegio disciplinare dopo la pubblicazione del lato B della figlia minorenne di Ilary Blasi e Francesco ...

Ilary e Totti sbottano contro il direttore di 'Gente': "Sessualizzazione del corpo di adolescenti"

"Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e della ...

L’Ordine dei Giornalisti (Odg) ha deciso di segnalare la direttrice di Gente, Monica Mosca, al collegio disciplinare dopo la pubblicazione del lato B della figlia minorenne di Ilary Blasi e Francesco ..."Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e della ...