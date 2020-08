La D'Amico in lacrime saluta Sky Sport: "Qui la filosofia è il merito, non mi sono mai sentita sola" (Di lunedì 24 agosto 2020) Ilaria D'Amico lascia Sky Sport dopo tantissimi anni, esattamente quindici. Il saluto al termine della finale di Champions vinta dal Bayern contro il Psg. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : La D'Amico in lacrime saluta Sky Sport: 'Qui la filosofia è il merito, non mi sono mai sentita sola' - jiminsstarss : un mio amico ha registrato una canzone e me l'ha mandata per augurarmi buon viaggio... e io che pensavo di aver finito le lacrime - SucatelaAScle : Il gruppo doccia che abbiamo messo nuovo lo scorso mese costa de più della finta jacuzzi dell'amico londinese. Piango lacrime lacrimose - mikasmiledatme : RT @zziatizia: Canon UNA SCENA DEL TIPO James: Ma dai è un classico prendersi una cotta per il proprio migliore amico, non ci credo che non… - zziatizia : Canon UNA SCENA DEL TIPO James: Ma dai è un classico prendersi una cotta per il proprio migliore amico, non ci cred… -

Ultime Notizie dalla rete : Amico lacrime Il Rione Sanità piange Gianni, lacrime per la morte del giovane pizzaiolo napoletano InterNapoli.it Il Rione Sanità piange Gianni, lacrime per la morte del giovane pizzaiolo napoletano

Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Napoli nei giorni scorsi. Il Rione Sanità piange la morte del giovane Gianni Bacio Terracino. Tantissimi i messaggi di dolore lasciati su Facebook per ...

Bimbo di tre anni salva il suo amico che sta annegando in piscina ?? VIDEO

10:13Bimbo di tre anni salva il suo amico che sta annegando in piscina ?? VIDEO 10:34Domenica all’Isola Bella, le spettacolari immagini ?? VIDEO 14:02Aeroporto Palermo, eseguiti trecento tamponi sui p ...

Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Napoli nei giorni scorsi. Il Rione Sanità piange la morte del giovane Gianni Bacio Terracino. Tantissimi i messaggi di dolore lasciati su Facebook per ...10:13Bimbo di tre anni salva il suo amico che sta annegando in piscina ?? VIDEO 10:34Domenica all’Isola Bella, le spettacolari immagini ?? VIDEO 14:02Aeroporto Palermo, eseguiti trecento tamponi sui p ...