La controffensiva della Cina per “riprendersi” l’Italia (Di lunedì 24 agosto 2020) Investimenti, tecnologia, commercio, cooperazione. La Cina è tornata in pista, ha messo l’Europa nel mirino e proverà per la seconda volta ad allacciare solidi rapporti con il Vecchio Continente. Lo farà partendo dall’Italia. Ovvero il miglior alleato di Pechino lungo la Nuova Via della Seta inaugurata da Xi Jinping, nonché l’unica potenza del G7 ad … La controffensiva della Cina per “riprendersi” l’Italia InsideOver. Leggi su it.insideover

ausoloda : E mi davano della complottista! Questi bifolchi! - LucaRuberti : RT @CarmineTomeo: Romiti fu protagonista della controffensiva contro le conquiste sociali, la cui eredità pesa come un macigno sulle spalle… - VotaSpartaco : RT @CarmineTomeo: Romiti fu protagonista della controffensiva contro le conquiste sociali, la cui eredità pesa come un macigno sulle spalle… - iorollomaria : RT @CarmineTomeo: Romiti fu protagonista della controffensiva contro le conquiste sociali, la cui eredità pesa come un macigno sulle spalle… - giovannaconfal4 : RT @lulligi: Romiti fu protagonista della controffensiva contro le conquiste sociali, la cui eredità pesa come un macigno sulle spalle dei… -