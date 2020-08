La Commissione propone di prestare 24,7 miliardi del fondo Sure all’Italia (Di lunedì 24 agosto 2020) Prima gli italiani, ancora una volta. Dopo i 209 miliardi di euro (su 750) del NextgenerationEU e i 211,7 milioni di euro (su 279) per Venezia e le regioni alluvionate, l’Unione europea continua a dare all’Italia più aiuti rispetto a tutti gli altri Stati membri. Il nostro Paese è diventato lunedì il primo beneficiario del piano Sure, il programma dell’Unione europea per tutelare i lavoratori colpiti dalla crisi del coronavirus. La Commissione europea ha proposto che il 30% degli 81,4 miliardi di euro previsti dal fondo vadano solo al nostro Paese. Parliamo di 27,4 miliardi di prestiti a interessi agevolati che saranno dati da Bruxelles al governo italiano per sostenere la cassa integrazione delle migliaia di lavoratori che sono stati ... Leggi su linkiesta

Roma, 24 ago 17:20 - (Agenzia Nova) - Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, afferma che "davanti alla crisi innescata dal coronavirus, l’Europa è stata chiamata a dare una risposta chiara e tempesti ...

Lavoro, SURE scalda i motori: quanto spetta all'Italia?

(Teleborsa) - Inizia a prendere forma e sostanza, sotto il punto di vista economico, il "maxi piano" europeo per dare ossigeno all'economia messa in ginocchio dalla crisi causata dalla pandemia: si co ...

