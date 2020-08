La candidata a Biella con il centrodestra e il tatuaggio delle SS (Di lunedì 24 agosto 2020) Una vecchia foto con un tatuaggio sul collo che richiama il simbolo delle SS, rimasto nell’archivio dei post di Facebook, è costato la candidatura a consigliere comunale di Valenza (Alessandria) a una giovane impiegata, Sabrina Deambrogi presente in una lista civica a sostegno del candidato sindaco Alessandro Deangelis. La foto, poi rimossa dai social, era stata pubblicata oggi da una testata locale, Radio Gold, facendo scoppiare il caso che si è chiuso con l’autosospensione della candidata. Che resta iscritta in lista, “perché le liste sono chiuse – precisa Deangelis – ma rinuncerà al posto di consigliere nel caso dovesse ottenere i voti sufficienti a essere eletta alle Comunali del 20 e 21 settembre. E non farà campagna elettorale”. “Quella foto appartiene ... Leggi su nextquotidiano

Una vecchia foto con un tatuaggio sul collo che richiama il simbolo delle SS, rimasto nell'archivio dei post di Facebook, è costato la candidatura a consigliere comunale di Valenza (Alessandria) a una ...

Una vecchia foto con un tatuaggio sul collo che richiama il simbolo delle SS, rimasto nell'archivio dei post di Facebook, è costato la candidatura a consigliere comunale di Valenza (Alessandria) a una ...