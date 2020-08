La California assediata dagli incendi: le FOTO dallo Spazio (Di lunedì 24 agosto 2020) Il satellite Terra della NASA ha catturato l’enorme colonna di fumo generata dagli incendi in California: spinta dai venti, si estende per quasi 2mila km verso sudovest, al largo dell’Oceano Pacifico. Nelle immagini pubblicate dall’Agenzia spaziale si possono distinguere molte aree completamente oscurate dal fumo tra cui Los Angeles, Las Vegas, parti di San Francisco e dell’Idaho. Le immagini vengono pubblicate e aggiornate sul sito Earth Observing System Data and Information System (Eosdis) Worldview. Secondo la NASA, nel 2020 in California si sono già registrati oltre 5.700 incendi che hanno colpito aree che si estendono per oltre 500 km quadrati, cioè 4 volte il suolo bruciato nel 2019. La California è assediata da ... Leggi su meteoweb.eu

Incendi, in California sotto assedio il 10% del vino mondiale

Incendi, in California sotto assedio il 10% del vino mondiale

Sotto assedio degli incendi in California ci sono anche i pregiati vigneti della Napa Valley e di Sonoma County in piena vendemmia con vigneti e cantine danneggiati ed evacuati nonostante si trovino i ...

