La 50enne prima volontaria del vaccino italiano: "Spero di aiutare a salvare vite" (Di lunedì 24 agosto 2020) “Sono emozionata e orgogliosa. Spero di poter essere utile al nostro popolo”. È quanto avrebbe detto, a chi avuto modo di salutarla qualche istante, la donna a cui stamattina è stata inoculata la dose di vaccino anti-Covid allo Spallanzani di Roma. “Mi auguro che la mia disponibilità - ha aggiunto la volontaria - possa essere d’aiuto per salvare vite e che le persone siano sempre più responsabili per non mettere a rischio se stessi e gli altri”.Si tratterebbe di una donna di circa 50 anni: con lei inizia la sperimentazione del vaccino presso la struttura sanitaria romana. “A noi interessa che il vaccino sia efficace. Se tutto avviene nei tempi programmati il nostro auspicio è che sia prodotto in ... Leggi su huffingtonpost

Corriere : Vaccino italiano, la prima dose a una volontaria 50enne: «Spero di essere d’aiuto per s... - esajas1 : RT @HuffPostItalia: La 50enne prima volontaria del vaccino italiano: 'Spero di aiutare a salvare vite' - Vincenzo24d : Parte oggi allo Spallanzani di Roma la sperimentazione sul vaccino tutto italiano. Prima dose inoculata a una 50enn… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: La 50enne prima volontaria del vaccino italiano: 'Spero di aiutare a salvare vite' - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Parte oggi allo Spallanzani di Roma la sperimentazione sul vaccino tutto italiano. Prima dose inoculata a una 50enne. Sono 90 i… -

Ultime Notizie dalla rete : 50enne prima La 50enne prima volontaria del vaccino italiano: "Spero di aiutare a salvare vite" L'HuffPost La 50enne prima volontaria del vaccino italiano: "Spero di aiutare a salvare vite"

La volontaria a cui stamattina è stata inoculata la prima dose di vaccino anti-Covid allo Spallanzani di Roma: "Sono emozionata e orgogliosa" “Sono emozionata e orgogliosa. Spero di poter essere utile ...

Coronavirus, al via allo Spallanzani il test del vaccino sull'uomo. Una donna la prima volontaria

A via questa mattina all'Inmi Spallanzani di Roma la sperimentazione sull'uomo del vaccino 'made in Italy'. "Oggi arriverà qui il primo italiano, il primo volontario che si sottoporrà alla sperimentaz ...

La volontaria a cui stamattina è stata inoculata la prima dose di vaccino anti-Covid allo Spallanzani di Roma: "Sono emozionata e orgogliosa" “Sono emozionata e orgogliosa. Spero di poter essere utile ...A via questa mattina all'Inmi Spallanzani di Roma la sperimentazione sull'uomo del vaccino 'made in Italy'. "Oggi arriverà qui il primo italiano, il primo volontario che si sottoporrà alla sperimentaz ...