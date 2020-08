Kosovo, Kfor interviene su richiesta della polizia e dona salvavita (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA – Un tweet KFOR riporta che la missione “e’ intervenuta oggi a seguito di una richiesta urgente della polizia del Kosovo e ha donato nuovamente parte del proprio salvavita, immunoglobulina anti-veleno”. Leggi su dire

Pristina, 24 ago 13:00 - (Agenzia Nova) - Una squadra specializzata dell'Esercito italiano ha condotto un intervento di sanificazione presso l'asilo "Nena Kabrini" di Prizren, importante cittadina del ...

Kosovo, un oristanese alla guida della missione Nato

C'è anche un pezzo di Oristano nella parte occidentale del Kosovo: a guidare la missione di pace internazionale è Gianluca Figus, colonnello nato e cresciuto nel quartiere Sacro Cuore dove ha tanti ri ...

C'è anche un pezzo di Oristano nella parte occidentale del Kosovo: a guidare la missione di pace internazionale è Gianluca Figus, colonnello nato e cresciuto nel quartiere Sacro Cuore dove ha tanti ri ...