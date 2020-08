Kipchoge vs Bekele, la sfida dell'anno sarà alla London Marathon 2020. Elenco maschile top runner (Di lunedì 24 agosto 2020) LONDRA - La gara maschile d'élite sarà un vero spettacolo e una gara storica. Causa Covid-19 è stata da qualche settimana annullata la gara 'di massa' con al via le consuete 50mila persone, rimangono ... Leggi su corrieredellosport

runnersworldITA : London Marathon sfida tra i migliori del mondo. Kipchoge e Bekele daranno spettacolo - mennuni_luca : RT @atleticaitalia: #atletica l’azzurro Daniele Meucci ???? annunciato tra i partecipanti alla #maratona di Londra del #4ottobre. Attesa la… - atleticaitalia : #atletica l’azzurro Daniele Meucci ???? annunciato tra i partecipanti alla #maratona di Londra del #4ottobre. Attesa… -

Ultime Notizie dalla rete : Kipchoge Bekele

LONDRA - La gara maschile d'élite sarà un vero spettacolo e una gara storica. Causa Covid-19 è stata da qualche settimana annullata la gara ‘di massa’ con al via le consuete 50mila persone, rimangono ...Presentati i top runner per la 40^ edizione della London Marathon che andrà in scena domenica 4 ottobre. Attesissima la sfida tra il keniano Eliud Kipchoge e l’etiope Kenenisa Bekele. LONDRA - La gara ...