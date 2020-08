Kim Jong-un sarebbe in coma (Di lunedì 24 agosto 2020) Il leader nordcoreano e la decisione di delegare alcuni dei suoi poteri alla sorella Kim Yo-Jong ne sarebbe la prova: lo riporta il Korea Herald, un quotidiano di Seul, citando Chang Song-min, uno dei collaboratori dell’ex presidente Kim Dae-jung, il padre del disgelo dei rapporti con Pyongyang con la ‘sunshine policy’.Una ipotesi, tuttavia, che non trova al momento riscontri ufficiali.Chang ha detto di essere convinto che Kim sia “in coma, ma che non sia ancora morto: la successione non è stata ancora completata, quindi Kim Yo-Jong viene portata alla ribalta perché non ci può essere un vuoto di potere prolungato”.Nell’incontro a porte chiuse in parlamento tenuto venerdì, il Nis, l’intelligence di Seul, aveva fatto sapere che il passaggio di alcuni ... Leggi su huffingtonpost

LaStampa : “Kim Jong-un in coma, i poteri della Corea del nord alla sorella” - Adnkronos : '#KimJongun è in coma, potere alla sorella' - SkyTG24 : Nord Corea, ex diplomatico di Seul: 'Kim Jong-un in coma, la sorella al comando' - Palermitanos : RT @Adnkronos: '#KimJongun è in coma, potere alla sorella' - RobertoLocate14 : RT @Miti_Vigliero: “Kim Jong-un in coma, i poteri della Corea del Nord alla sorella” -