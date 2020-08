Keira Knightley star della serie The Essex Serpent, prodotta per Apple TV+ (Di lunedì 24 agosto 2020) L'attrice Keira Knightley ha trovato un altro progetto televisivo: The Essex Serpent, prodotta per la piattaforma di streaming Apple TV+. Keira Knightley sarà la protagonista di The Essex Serpent, una serie televisiva prodotta per Apple TV+ e tratta dal romanzo scritto da Sarah Perry. Il progetto sarà prodotto da See-Saw Film, già nel team che ha portato al successo sul piccolo schermo Top of the Lake. La serie The Essex Serpent sarà scritta da Anna Symon, autrice in passato di Mrs. Wilson, e diretta da Clio Barnard (Dark River). Al centro della trama ci sarà Cora, da ... Leggi su movieplayer

