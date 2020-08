Juventus, si comincia: vari giocatori presenti al J Medical – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Juventus, primo giorno per Kulusevski e Romero: l’arrivo al J Medical dei due nuovi acquisti bianconeri per la nuova stagione (dal nostro inviato al J Medical Alessandro Villano) – Dejan Kulusevski e Cristian Romero sono arrivati questa mattina al J Medical. Primo giorno in bianconero per i due calciatori che hanno svolto le visite mediche di rito. Con loro anche Mattia Perin e Aaron Ramsey. Primo giorno alla #Juventus ⚪⚫#Kulusevski e #Romero al J Medical 📽 @alessandro psc pic.twitter.com/8J8u3QpLC9 — JuventusNews24.com (@junews24com) August 24, 2020 Anche #Ramsey al #JMedical per l’inizio della nuova stagione #Juve @junews24com pic.twitter.com/DCy2FSNKWj — ... Leggi su calcionews24

