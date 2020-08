Juventus, Ronaldo vuole aprire un nuovo hotel a Manchester (Di lunedì 24 agosto 2020) Cristiano Ronaldo prosegue nella sua espansione imprenditoriale e vorrebbe aprire un nuovo hotel a Manchester Calcio, ma non solo per Cristiano Ronaldo. Il fenomeno della Juventus, come riportato da TalkSport vorrebbe aprire un nuovo hotel a Manchester. La struttura andrebbe ad aggiungersi a quelle presenti a Madeira, Lisbona, Madrid, New York, Marrakesh e Parigi. Il tutto, ovviamente, in collaborazione con la catena Pestana che avrebbe già presentato un’offerta di acquisto per una struttura da 151 camere a Manchester, in Piccadilly Gardens. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Ronaldo Juventus: attesa per CR7, intanto arriva la convocazione in nazionale

La Juventus è pronta a riabbracciare anche Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, che sarà il punto fermo dell'attacco bianconero anche nella nuova era Pirlo, è atteso alla Continassa per il pr ...

La strana coppia Pinsoglio-Ronaldo in vacanza insieme con le rispettive compagne

Carlo Pinsoglio e Cristiano Ronaldo hanno trascorso qualche giorno di vacanza insieme. Durante una serata organizzata dal portoghese infatti erano presenti diversi amici del numero sette e tra questi ...

