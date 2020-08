Juventus, primo giorno per Kulusevski e Romero: l’arrivo al J Medical – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Juventus, primo giorno per Kulusevski e Romero: l’arrivo al J Medical dei due nuovi acquisti bianconeri per la nuova stagione (dal nostro inviato al J Medical Alessandro Villano) – Dejan Kulusevski e Cristian Romero sono arrivati questa mattina al J Medical. primo giorno in bianconero per i due calciatori che hanno svolto le visite mediche di rito. Ecco le prime immagini dell’arrivo dei due giocatori: primo giorno alla #Juventus ⚪⚫#Kulusevski e #Romero al J Medical 📽 @alessandro psc ... Leggi su calcionews24

