Juventus, Pirlo: “Il primo giorno è andato alla grande” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Il primo giorno è andato alla grande. Abbiamo cominciato bene e speriamo di proseguire ancora meglio”. Questo il breve commento di Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juventus, apparso in un video su Twitter diffuso dagli account ufficiale del club piemontese dopo il primo giorno di ritiro nella nuova stagione per i bianconeri, che si preparano così per la nuova stagione di campionato. Leggi su sportface

juventusfc : Mister Pirlo e il suo staff al #JMedical ?? #ForzaJuve #FinoAllaFine ?? ?? - romeoagresti : La #Juventus ha reso noto lo staff tecnico che supporterà #Pirlo: Tudor (vice allenatore), Baronio (collaboratore t… - forumJuventus : ?? Juve, le prime immagini del ritiro bianconero ??? Domani alle 15 conferenza di Pirlo ?? - CarlottaMiller_ : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, Pirlo dopo il primo allenamento: 'Ricominciato alla grande, continuiamo così' - ArturoDb72 : RT @SimoneAvsim: Un dato di fatto che possiamo constatare già da questa primissima giornata di #Pirlo allenatore della Juventus riguarda la… -