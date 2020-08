Juventus, oggi inizia l’era Pirlo: riflettori puntati sul nuovo tecnico (Di lunedì 24 agosto 2020) Juventus, oggi inizia l’era Pirlo: riflettori puntati sul nuovo tecnico. Servirà una gestione da «maestro» per risollevare i bianconeri L’era di Andrea Pirlo alla Juventus è appena iniziata. oggi i bianconeri si raduneranno, tutti gli occhi sono puntati proprio sul nuovo tecnico, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Rapporti con le star, si legge, varietà tattica e ritorno al dna bianconero: così si può arrivare al decimo scudetto di fila. Pirlo deve ritrovare la sintonia con lo spogliatoio, introdurre un calcio diverso e ... Leggi su calcionews24

Oggi riparte la Juve, il raduno per la nuova stagione arriva poco più di due settimane dopo l’eliminazione dalla Champions, agli ottavi contro il Lione. Era il 7 agosto, 17 giorni fa, ma sembra che si ...di Michele BufalinoComincia una nuova avventura, un nuovo anno sportivo. Oggi infatti i calciatori del Pisa rientreranno in città dalle ferie per poi ritrovarsi domani all’Arena Garibaldi in mattinata ...