Juventus, l’era Pirlo inizia oggi: giocatori al J Medical per le visite (Di lunedì 24 agosto 2020) E’ iniziata questa mattina alle ore 8 la nuova era Juventus targata Andrea Pirlo. Il nuovo tecnico dei bianconeri è arrivato alla Continassa, passando per il J Medical, insieme ad Igor Tudor, suo nuovo vice. Arrivano anche Perin, Ramsey, Kulusevski e Romero al centro medico juventino per le consuete visite mediche. Foto: Twitter Juventus L'articolo Juventus, l’era Pirlo inizia oggi: giocatori al J Medical per le visite proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

