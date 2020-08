Juventus, inizia l'avventura di Pirlo ma tanti interrogativi da risolvere (Di lunedì 24 agosto 2020) Il suo staff definito, la squadra invece resta un cantiere, con tanti interrogativi da risolvere. L'avventura di Andrea Pirlo alla guida della Juventus comincia, domani, con il raduno dei bianconeri a ... Leggi su gazzettadelsud

