Juventus, il retroscena: se Pirlo non avesse accettato era pronto… Buffon (Di lunedì 24 agosto 2020) Andrea Pirlo guiderà la Juventus nella nuova stagione 2020-21. Oggi il via dell'annata sotto la nuova guida tecnica, ma secondo l'ultimo clamoroso retroscena, sarebbe potuta andare diversamente con il Maestro che, in caso di rifiuto del ruolo di mister, avrebbe lasciato strada libera a... Gianluigi Buffon.Juventus: Buffon alternativa a Pirlocaption id="attachment 904827" align="alignnone" width="757" Buffon (getty images)/captionAndrea Pirlo ha detto sì alla Juventus e in queste ore ha dato inizio alla nuova annata in bianconero con il chiaro obiettivo di confermarsi in Italia e trionfare anche in Europa. Le cose, però, sarebbero potute andare molto diversamente. Il mister, che in precedenza era ... Leggi su itasportpress

