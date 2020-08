Juventus, Higuain blocca il mercato: non vuole rinunciare ai 7,5mln di ingaggio (Di lunedì 24 agosto 2020) In casa Juventus prosegue la trattativa per arrivare alla risoluzione di contratto di Gonzalo Higuain, a questo punto rimasta l'unica vera via d'uscita considerando l'assenza di alternative che possano evitare alla Juve una ... Leggi su tuttonapoli

Torino, 24 agosto 2020 - E' iniziata l'era Andrea Pirlo alla Juventus. Alla Continessa, nel giorno del raduno della stagione 2020-2021 dei bianconeri, Pirlo è stato fra i primi a varcare l'entrata del ...

Juve, via al raduno. Oggi alla Continassa inizia l'era di Pirlo

Si riparte, 17 giorni dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League e 16 dopo l'investitura di Andrea Pirlo. Oggi alla Continassa, il centro sportivo inaugurato quando l'ex centrocampista bianc ...

