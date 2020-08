Juventus, debiti per 540 milioni: Ronaldo o Dybala in uscita (Di lunedì 24 agosto 2020) Juventus – Non è affatto un momento semplice per la dirigenza bianconera dal punto di vista economico. Come riporta Calciomercato.com, sono emersi debiti per circa 540 milioni di euro. Alessandro Giudice, inoltre, tramite i microfoni di Radio Punto Nuovo ha fatto il punto della situazione, confermando che sarà necessario il sacrificio di uno tra Dybala e Ronaldo. Juventus: Giudice sui problemi finanziari Nel lungo periodo è normale che a vincere sia chi spende maggiormente per gli ingaggi: la rosa della Juve ha stipendi complessivi da quasi 300 milioni di euro. Credo però che adesso la Juventus abbia bisogno di ridimensionarsi per evitare problemi economici. Il fatturato è alto, ma le perdite ... Leggi su juvedipendenza

Primo giorno della nuova stagione per la Juventus. I giocatori bianconeri si sono radunati alla Continassa per il primo allenamento agli ordini del nuovo allenatore Andrea Pirlo. C’è grande curiosità ...

Prof. Mazzoni: “Serie A non a rischio, ma riportare i tifosi allo stadio sarà più complicato. Due fattori saranno cruciali” In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello i ...

