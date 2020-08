Juventus, Cristiano Ronaldo svela il nome della quarta figlia (Di lunedì 24 agosto 2020) Durante una diretta Facebook con i suoi follower e tifosi, Cristiano Ronaldo ha annunciato il nome di sua figlia che nascerà tra un mese: “Si chiamerà Alana Martina – ha svelato l’esterno della Juventus al termine della diretta – il primo nome l’ho scelto io, il secondo Georgina”. Dopo i suoi tre figli, è in arrivo la quarta, ma Ronaldo ha dichiarato che non gli dispiacerebbe arrivare a 7: “Mi piacerebbe avere sette figli perchè 7 è il mio numero fortunato“. Leggi su sportface

