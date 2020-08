Juventus, Bonucci non vede l’ora: “Nuovo percorso. Spero i sogni diventino realtà” (Di lunedì 24 agosto 2020) La Juventus si raduna quest'oggi alla Continassa per dare inizio alla nuova stagione. Dopo la delusione in Coppa Italia e soprattutto in Champions League, i bianconeri riparto con Andrea Pirlo alla guida tecnica. L'obiettivo è quello di vincere l'ambito trofeo europeo e i giocatori non si nascondono. In primi Leonardo Bonucci che su Twitter ha voluto mandare un chiaro segnale a tutti.Bonucci: "Spero i sogni diventino realtà"caption id="attachment 896291" align="alignnone" width="692" Bonucci (getty images)/captionLeonardo Bonucci, vice capitano alle spalle di Chiellini, ha affidato ai social un messaggio per l'inizio della nuova stagione utilizzando una sua foto di quando era solamente un piccolo bambino: "Ad oggi inizia un nuovo ... Leggi su itasportpress

Gazzetta_it : Dal leader #Bonucci al totem #Ronaldo: #Pirlo ha già i suoi intoccabili - tuttosport : #Bonucci sulla #Juve di #Pirlo: “Inizia un nuovo percorso” ?? - GDS_it : La #Juventus inizia la preparazione, #Bonucci: 'Via ad un nuovo percorso con entusiasmo' - ItaSportPress : Juventus, Bonucci non vede l'ora: 'Nuovo percorso. Spero i sogni diventino realtà' - - salvatore3269 : RT @tuttosport: #Bonucci sulla #Juve di #Pirlo: “Inizia un nuovo percorso” ?? -