Juventus, Arthur saluta il Barcellona: “Grazie di tutto, sono cresciuto come giocatore e persona” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Dire addio è sempre difficile. Ancora di più lasciandomi alle spalle un luogo che è già casa mia. Una città incredibile, che sarà per sempre nel mio cuore. Dove tutti mi hanno accolto come un catalano, mi hanno mostrato una nuova cultura aiutandomi a crescere come giocatore e soprattutto come persona”. Il nuovo centrocampista della Juventus Arthur Melo ha salutato così il Barcellona dopo l’addio ufficializzato da alcuni giorni. Il brasiliano dice addio ai blaugrana ed è pronto ad approdare in maglia bianconera: “E una tifoseria che mi ha conquistato sin dal primo giorno, mi ha reso orgoglioso di essere un giocatore del Barca e di difendere ... Leggi su sportface

