Juventus, al via la nuova stagione targata Pirlo: visite mediche per i calciatori al JMedical (Di lunedì 24 agosto 2020) E’ ormai tutto pronto per la stagione 2020/2021 della Juventus, che prenderà il via oggi lunedì 24 agosto. I calciatori si sono infatti radunati alla Continassa, dove uno dei primi a presentarsi è stato il nuovo tecnico Andrea Pirlo, accompagnato in quest’inedita avventura da Igor Tudor e Roberto Baronio. In attesa di iniziare a dirigere gli allenamenti, sarà necessario attendere che i giocatori effettuino le visite mediche al JMedical. Leggi su sportface

