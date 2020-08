Juve, inizia l'era Pirlo. Moratti: "Conte ha fatto bene" (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA - inizia l'era di Andrea Pirlo alla guida della Juventus . iniziato anche il raduno del Milan ma senza Ibrahimovic . Massimo Moratti commenta lo sfogo di Antonio Conte : "In questi casi, tutto ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : #Juve, via al raduno. Oggi alla #Continassa inizia l'era di #Pirlo, il predestinato - TuttoMercatoWeb : Inizia oggi l'era Pirlo alla Juve: l'obiettivo primario non è la Champions ma il decimo scudetto - tuttosport : #Bonucci sulla #Juve di #Pirlo: “Inizia un nuovo percorso” ?? - infoitsport : Inizia l'era Pirlo alla Juve: CR7 la certezza. Resterà bianconero: in campo nel ruolo che gli piace - Ansa_Piemonte : Juve: Bonucci, inizia nuovo percorso con entusiasmo. Il capitano dei bianconeri sui social nel giorno del raduno… -