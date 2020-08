Juve: Bonucci, inizia nuovo percorso con entusiasmo (Di lunedì 24 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 24 AGO - "Ed oggi inizia un nuovo percorso. Una nuova avventura, con grande entusiasmo, per far si che i sogni di questo bambino possano continuare a diventare realtà": così il capitano ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : Dal leader #Bonucci al totem #Ronaldo: #Pirlo ha già i suoi intoccabili - 17_tizzy : @bonucci_leo19 Come vedi i numeri sono impietosi, gli anni passano per tutti. Quest'anno serve una linea difensiva… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Juve: Bonucci, inizia nuovo percorso con entusiasmo Il capitano dei bianconeri sui social nel giorno del raduno - Clamar2505 : @Echoes41502167 @Gobba_84 @bonucci_leo19 E cosa avrebbe fatto x la Juve? Con il capitano e Barzagli sarei diventato… - salvione : Bonucci: “Juve, trasformiamo i sogni in realtà” -