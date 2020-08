Julianne Moore e la dedica al marito: «Buon 17esimo anniversario, non c’è nessuno con cui preferirei stare» (Di lunedì 24 agosto 2020) Julianne Moore, la carriera sfoglia la gallery È una delle attrici più quotate del mondo di Hollywood, e ha vinto, nel corso della sua carriera, un premio Oscar (su 5 candidature ricevute), due Emmy Awards e due Golden Globe. Eppure, Julianne Moore, che compirà 60 anni a dicembre, ha sempre detto che «l’aver costruito una solida vita famigliare è la cosa che mi ha sempre reso più soddisfatta e orgogliosa». L’attrice è sposata dal 2003 con il regista e produttore Bart Freundlich, padre dei ... Leggi su iodonna

