Italia Viva, l’asse Rostan-Patriciello fa volare Bove: è il favorito (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNasce l’asse Patriciello-Rostan in Italia Viva in vista delle elezioni regionali del prossimo 20 e 21 settembre. Michela Rostan, deputato di Italia Viva (dopo Pd e Leu) e Aldo Patriciello, europarlamentare di Forza Italia (che strizza l’occhio a Vincenzo De Luca), appoggiano la candidatura di Pasquale Bove, dirigente dell’Asl di Pozzuoli. L’accordo Rostan-Patriciello farebbe volare Bove, che sarebbe il favorito ad acciuffare il seggio dei renziani nel collegio a Napoli. Per il secondo posto sono in lizza un po’ tutti. Ma c’è l’incognita se ... Leggi su anteprima24

