IPhone usati con Fortnite, prezzi alle stelle nelle aste online (Di lunedì 24 agosto 2020) Su eBay e sui siti di usato si trovano IPhone di seconda mano con Fortnite installato in vendita a cifre folli. Fino a 11 mila euro. La recente decisione di Apple di rimuovere Fornite dall’App Store sta già avendo notevoli ripercussioni indirette. Sui siti destinati alla vendita di oggetti usati e sui siti di aste online come eBay è possibile trovare IPhone in vendita a cifre totalmente fuori mercato. L’unica particolarità di questi smartphone del produttore di Cupertino sarebbe quella di avere ancora una versione di Fortnite installata sul dispositivo. I prezzi di vendita per questi IPhone partono da 800-1.000 euro per i modelli più datati, come IPhone 7, e ... Leggi su bloglive

Su eBay e sui siti di usato si trovano iPhone di seconda mano con Fortnite installato in vendita a cifre folli. Fino a 11 mila euro. La recente decisione di Apple di rimuovere Fornite dall’App Store s ...

No, nessuno ha acquistato a cifre folli gli iPhone con Fortnite già installato

Si è parlato molto di iPhone con Fortnite installato in vendita su eBay a prezzi ben superiori ai 10.000 euro dopo la decisione di Apple (e Google) di eliminare il gioco dai propri store di applicazio ...

