"Io voto no, ecco cosa succede nel M5s". La deputata che smaschera Di Maio: il "tradimento grillino", viene giù tutto? (Di lunedì 24 agosto 2020) La fronda nel Movimento 5 Stelle passa anche dal referendum sul taglio ai parlamentari. Il leader-ombra Luigi Di Maio si è schierato ufficialmente per il "Sì", e d'altronde si tratta di un cavallo di battaglia grillino. Ma a far notizia è che qualcuno ha il coraggio di uscire allo scoperto e ammettere che il 20 e 21 settembre voterà "No". Si tratta di Elisa Siragusa, deputata del Movimento eletta nella circoscrizione Estero. Qualche giorno fa aveva condiviso su Facebook un video di Danilo Toninelli datato 2016, in cui l'ex ministro spiegava perché avrebbe votato no alla riforma costituzionale di Matteo Renzi che avrebbe comportato a sua volta un taglio dei parlamentari. Le ragioni di allora, suggeriva la Siragusa attirandosi gli insulti di molti grillini, sono valide anche oggi. ... Leggi su liberoquotidiano

borghi_claudio : Volti noti, amici che mi fa piacere vedere per la possibilità di rappresentare finalmente Siena in Consiglio region… - sigismondo74 : @CavaleraDaniele Ecco perché la sinistra è terrorizzata dal voto. Con quello che succede quotidianamente e che loro… - Notiziedi_it : Al voto per la scelta di 6 governatori, ecco le principali sfide - infoitinterno : Elezioni Regionali, al voto in 7 Regioni: ecco gli aspiranti governatori - AstrOroscopo : Le stelle siano con voi! Ecco la classifica e l'oroscopo della settimana dal 24 al 30 agosto. L'#oroscopo settimana… -

Ultime Notizie dalla rete : voto ecco Macerata al voto: ecco i nomi di tutti i candidati alle comunali Vivere Macerata Elezioni: ecco perché con le attuali regole anticovid molti elettori non avrebbero la possibilità di esprimere il voto!

Tra una regola e l’altra, tutte rigorosamente anticovid, il rischio che non ci sia tempo e spazio per tutti per esprimere il voto diventa concreto. Ma procediamo con ordine, innanzitutto vediamo quali ...

Elisa Siragusa, la deputata del M5s che sfida Di Maio: "Voto no al referendum, cosa succede in Parlamento"

La fronda nel Movimento 5 Stelle passa anche dal referendum sul taglio ai parlamentari. Il leader-ombra Luigi Di Maio si è schierato ufficialmente per il "Sì", e d'altronde si tratta di un cavallo di ...

Tra una regola e l’altra, tutte rigorosamente anticovid, il rischio che non ci sia tempo e spazio per tutti per esprimere il voto diventa concreto. Ma procediamo con ordine, innanzitutto vediamo quali ...La fronda nel Movimento 5 Stelle passa anche dal referendum sul taglio ai parlamentari. Il leader-ombra Luigi Di Maio si è schierato ufficialmente per il "Sì", e d'altronde si tratta di un cavallo di ...