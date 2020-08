“Io, una cavia…”. Barbara Palombelli, la sua proposta lascia tutti senza parole (Di lunedì 24 agosto 2020) Nella giornata di oggi, lunedì 24 agosto, all’ospedale Spallanzani di Roma è stata iniettata la prima dose di vaccino italiana su una volontaria. La speranza è che dunque possa essere validato al 100% in futuro per dare la spallata forse definitiva al coronavirus. La sperimentazione avrà adesso una durata di 24 settimane. Nelle ultime ore la conduttrice televisiva Barbara Palombelli si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che faranno discutere anche nei prossimi giorni. Ha infatti voluto dare il proprio consenso a testare il vaccino su di lei. La donna ha quindi pubblicato un post sul social network Instagram e qui ha scritto la frase che ha fatto e farà rumore. La moglie di Francesco Rutelli ha quindi detto: “Voglio fare da cavia per il vaccino…Come si fa?”. In ... Leggi su caffeinamagazine

