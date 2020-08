Inter, incidente in bici per il preparatore Bonaiuti: condizioni serie (Di lunedì 24 agosto 2020) Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’Inter, è rimasto coinvolto in una grave incidente stradale. Nella mattinata di domenica, in contrada S. Francesco a Grottamare, località dove abita da quando aveva 20 anni, Bonaiuti si è schiantato con la bici contro un Suv Toyota ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Ancona in eliambulanza. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 11.00, mentre il preparatore stava scendendo verso la statale Adriatica per una seduta di allenamento: Bonaiuti si è schiantato contro il Suv, guidato da un giovane che stava uscendo in retromarcia dal cancello della propria abitazione. Bonaiuti ha subito alcune ... Leggi su sportface

FBiasin : #Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’#Inter, è in condizioni serie dopo un brutto incidente in bici. E niente, forza Adriano. - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? La sua bici si è scontrata con un suv: il mondo del calcio in ansia per il preparatore dei portieri… - Zelgadis265 : RT @cmdotcom: In bici contro un suv: grave incidente per #Bonaiuti, preparatore dei portieri dell'#Inter - cmdotcom : In bici contro un suv: grave incidente per #Bonaiuti, preparatore dei portieri dell'#Inter - donzauser98 : RT @FBiasin: #Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’#Inter, è in condizioni serie dopo un brutto incidente in bici. E niente, forza Adr… -