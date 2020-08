INPS, Ministero Lavoro: Cig in deroga per sportivi (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – I lavoratori iscritti al fondo degli sportivi professionisti potranno accedere alla Cig in deroga con causale Covid se hanno redditi fino a 50.000 euro lordi. Lo chiarisce un messaggio INPS appena pubblicato che annuncia il rilascio della procedura per la richiesta dell’ammortizzatore. La domanda – chiarisce il Ministero del Lavoro – è disponibile sul portale dell’Istituto nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “Cig e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”. Per presentare la domanda occorre inserire la matricola del datore di ... Leggi su quifinanza

Lavoro: ministero, online procedura Inps per domande Cidg di lavoratori sportivi

