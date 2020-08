Inondazione Verona, grandine e acqua fino al collo, governatore Zaia: «Chiediamo lo stato di crisi» (Di lunedì 24 agosto 2020) Una straordinaria Inondazione ha messo in ginocchio la città di Verona nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 23 agosto 2020: raffiche di vento a 100 km/h e grandine si sono abbattuti sul centro veneto causando non pochi danni. Dieci minuti di intense precipitazioni hanno provocato allagamenti nel centro storico, mentre le forti raffiche di vento hanno contribuito a sradicare alberi anche di grosse dimensioni. Sono state oltre 120 le richieste d’intervento giunte alle sale operative dei vigili del fuoco mentre la città veniva praticamente sommersa dall’acqua che, nelle vie, arrivava fino al collo delle persone. Leggi anche >> Covid, il bollettino di oggi: +1210 casi, attuali positivi ancora in crescita Inondazione ... Leggi su urbanpost

